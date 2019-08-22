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نبيل شعث: نجلي محتجز في مصر بهذه التهمة

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وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث
وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث

أحمد سالم - وكالات

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فلسطين

الإرهاب

نبيل شعث

الخارجية الفلسطينية

اعتقال سياسي

كشف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، عن احتجاز السلطات المصرية نجله رامي، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية.

وأوضح شعث في تصريحات صحفية، أن هناك تواصلا مع السلطات المصرية، حول قضية احتجاز نجله وتوجيه تهم له، لكن "هناك تسويفا في إيضاح القضية والإفراج عنه".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت أسرة وأصدقاء رامي شعث بيانا، على موقع فيسبوك حول ملابسات احتجازه.

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وقال البيان، الذي نشر على صفحة تحمل اسم "الحرية لرامي شعث"، أنه اعتقل في الخامس من يوليو الماضي من منزله بالقاهرة.

وأوضح أنه محتجز الآن في سجن طره بالقاهرة، بعد ضمه لقضية تعرف باسم "خلية الأمل" والتي اعتقل على ذمتها عدد من الأشخاص.

جاء أبرزهم البرلماني السابق زياد العليمي وآخرون بتهم تتعلق بالتعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف البيان أن السلطات المصرية قامت بترحيل زوجة شعث، وهي فرنسية الجنسية، إلى بلادها، رغم أنها تقيم في مصر بصفة دائمة منذ نحو 7 سنوات، حيث تعمل في تدريس اللغة الفرنسية.

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