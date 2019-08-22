» الزمالك ينعى مهاجمه السابق

22 أغسطس 2019 - 05:32 م

نعى نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق السابق بعدما رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ورحل أجوجو عن عالمنا عن عمر يناهز 40 عامًا بعد رحلة مع المرض، حيث عانى من إصابة بجلطة دماغية فى يناير 2015 بعد اعتزاله كرة القدم بعامين.

وسجل أجوجو 12 هدفًا برفقة منتخب غانا خلال 27 مشاركة فى الفترة من 4 أكتوبر 2006 إلى 20 يونيو 2009، وكانت آخر مشاركاته الدولية مع المنتخب الغانى لمدة 5 دقائق أمام السودان.