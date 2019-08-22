فنان سعودي شهير يهاجم ناصر القصبي ويكشف مفاجأة

22 أغسطس 2019 - 06:12 م

شنّ الفنان السعودي خالد منقاح هجوماً عنيفاً ضد زميليه ومواطنيه ناصر القصبي وعبد الله السدحان، بسبب ما اعتبره اجحافاً من قبلهما بحقه، ونسياناً لفضله.

واتهم منقاح في تصريحات تلفزيونية الفنانين الكبيرين بتهميشه منذ نجاح مسلسل "طاش ما طاش"، قائلاً: "كانا يجلسان على مكتب بسيط وكانت سيارتيهما بالتقسيط، و90% من تصوير المسلسل كان في منزلي لأنهما لم يستطيعا استئجار مكان".

وأضاف: "لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوياكم".

وكشف أنه كان يواظب على حل المشاكل التي تقع بين القصبي والسدحان.







