المسلسلات المفضلة لـ«صلاح» وسر بشأن ابنته «مكة»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كشف النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن المسلسلات التي يفضّل مشاهدتها وخلفية هاتفه المحمول.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، إن فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، والظاهرة البرازيلية رونالدو هم قدوته في ملاعب كرة القدم.

وعن المسلسلات التي يفضل مشاهدتها قال محمد صلاح إنه يفضل مشاهدة مسلسلي "صراع العروش"، و"لاكاسا دي بابل".

وأوضح نجم ليفربول الإنجليزي أنه يضع صورة ابنته "مكة" كخلفية لهاتفه المحمول، فيما كشف عن عشقه لـ"أكلة الكشري".

وعن القوة الخارقة التي يود الحصول عليها أجاب محمد صلاح بالطيران، فيما اختار الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الصديق الأكثر فكاهة.

ويرى محمد صلاح أن صناعة الهدف أفضل كثيرًا من التسجيل سواء مع منتخب مصر أو نادي ليفربول، فيما يعد دريك المطرب المفضل بالنسبة له.

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