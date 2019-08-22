استغل إعاقتها وحاول اغتصابها في الشارع (تفاصيل صادمة)

عاقبت محكمة بمدينة "الجديدة" المغربية، شخصًا من أرباب السوابق بالسجن 6سنوات، بعد إدانته بمحاولة اغتصاب فتاة "معاقة" بالقرب من أحد المساجد.

وفي التفاصيل، فإن المتهم حاول تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، اغتصاب فتاة تعاني من إعاقة في قدمها، وتبلغ من العمر23 سنة، بالقرب من مسجد الإمام علي بمدينة "الجديدة".

وقالت الفتاة في أقوالها أمام جهات التحقيق، إنها في ليلة الواقعة غادرت ليلاً منزل إحدى النساء بمنطقة "حي السعادة"، لأنها لم تتمكن من الحصول على عمل، وليس لديها أقارب، بعدما قررت عدم العودة إلى مسقط رأسها.

وأشارت إلى أنها خلال وجودها بالقرب من المسجد تفاجأت بالمتهم يتمدد بالقرب منها بعدما طلب منها الصمت، بعدما شرع في تقبيلها وحاول اغتصابها بالقوة لكنها صدته، وبعد رفضها ضربها في خدها وأشهر في وجهها سكينًا وهددها بواسطته واستمر بعد ذلك في تقبيلها.

وبينما كانت تصرخ شاهدها أحد الأشخاص، وتقدم نحوهما قبل أن يأمرها المتهم بمرافقته إلى مكان آخر، وأمام تهديداته انصاعت لأوامره بعدما أمسكها بقوة، واقتادها قرابة عشرة أمتار إلى زقاق مجاور.

لكنها شرعت في الصراخ مستنجدة فحلت سيارة الشرطة، وألقى رجال الأمن القبض عليه.

وأكد شاهد العيان محاولة اغتصاب الفتاة وأن صراخها هو الذي أثار انتباهه.