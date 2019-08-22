» تحديد موعد خوض الزمالك مبارياته على استاد القاهرة

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الزمالك

امم افريقيا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباريات الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل باستاد القاهرة، عقب الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وعقد اليوم الخميس اجتماع أمني لمناقشة إمكانية إقامة مباريات الزمالك بستاد القاهرة خلال منافسات الدوري الممتاز الموسم الجديد.

وكلف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد لحضور الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة على اقامة مباريات عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر.


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