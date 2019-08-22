» وديًا.. المصري يتعادل سلبيًا مع إنبي

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المصريون

المصرى

انبى

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء المصري مع نظيره إنبي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشهدت المباراة حضور مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في سمير حلبية رئيس مجلس الإدارة ومحمد الخولي نائب رئيس النادي، والدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي، والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع وطارق هاشم وأحمد عوض أعضاء مجلس إدارة النادي، وكذلك محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم.

وجاءت المباراة حماسية للغاية وقوية ومثيرة من كلا الفريقين.

‏وقبيل انطلاق مباراة حرص لاعبي المصري على الترحيب بزميلهم السابق ولاعب إنبي الحالي أحمد شكري والذي كان انتقل إلى صفوف الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.


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