فنانة شهيرة: أعيش قصة حب ملتهبة«يا حبيبي الشوق كاويني»

22 أغسطس 2019 - 08:00 م

قالت الفنانة شذى، إنها تعيش الأيام الحالية قصة حب في بدايتها، مشيرة إلي أن الفنان إنسان طبيعي ويتسم بالإحساس الشديد في تلك التجارب.

وأضافت شذى، خلال حوارها مع برنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية«مصر»، أن الميزة الإيجابية في قصص الحب، خروج الأغاني وفقًا للمود والحالة بين طرفي قصة الحب، فعلي سبيل المثال حال وجود خصام يميل الفنان إلي الكلمات الحزينة والعتاب.

وغنت الفنانة «ياحبيبي الشوق كاويني » موضحة أنها من أفضل الأغاني اللي قلبها التي تتميز بشيء من الإحساس الشديد والرومانسية.

