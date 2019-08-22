فيديو صادم لأمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا

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الكويت

وظيفة

السوشيال ميديا

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ابنه

أثار نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ردود فعل متباينة من قِبل النشطاء والأكاديميين عقب حديثه عن عدم تمكن ابنه من الحصول على وظيفة بالرغم من مرور عامين على تخرجه من الجامعة.

وجاء حديث الشيخ محمد في ردٍ على سؤال للإعلامي ونجم ”السوشيال ميديا“ حمد قلم، الذي سأل إن كان ابن الشيخ محمد قد توظف أم لا، ليجيبه بأنه لم يتوظف بعد، وقد مضى على تخرجه عامان وينتظر إنهاء أوراقه ليتوظف، وذلك بعد إشارة الإعلامي ”قلم“ إلى تخوُف الشيخ سابقًا من عدم تمكُن ابنه من الحصول على وظيفة بعد التخرج.

وأوضح الشيخ محمد أنه“لم يتوسط لابنه حتى يتوظف لأنه ضد فكرة الواسطة أو استخدام النفوذ“، مبينًا أن“ابنه لم يتوظف بشكل رسمي إنما يعمل دون مقابل“، لتتوالى التعليقات وردود الفعل تجاه حديث الشيخ من قِبل عامة الكويتيين بين من وصف حديثه بالمستفز وبين من اتخذه وسيلة للاستهزاء.


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