أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه «اطلع برّه» بـ«البدلاء»

22 أغسطس 2019 - 08:36 م

أعلن الجهاز الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، قائمة الفريق لمواجهة «اطلع برّه»، بطل جنوب السودان، المقرر لها مساء غدٍ، الجمعة، على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو ورمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول ومحمد هاني.