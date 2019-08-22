هكذا تاجر قيادات الإخوان بـ«مرسي» وخدعوا الشباب

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عاصم عبدالماجد
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السيسي

مرسى

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فجر عاصم عبدالماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، مفاجأة عن موقف قيادات الإخوان من قضية عودة «مرسي» بعد عزله، مؤكدًا أنهم كانوا يلهثون للتفاوض مع السلطة من أجل ضمان خروجهم الآمن وليس عودة «الشرعية».

وكتب «عبدالماجد» عبر حسابه على «فيسبوك»، :« أذكر حضراتكم أولا أنني صارحتكم بأن قيادات الإخوان منذ اليوم الأول (لعزل مرسي) كانت تتفاوض لضمان الخروج الآمن للجماعة وليس لعودة الشرعية فكذبني سفهاؤكم الذين نصبوا أنفسهم للهجوم على كل من ينتقد مواقف قياداتكم».

وتابع :« بالمناسبة: التفاوض لتحقيق مثل هذا الهدف ليس عيبا ولا حراما، العيب والحرام هو أنك ظللت تخدع اتباعك وتكذب وتدعي أنك لن تتفاوض ولن تتنازل عن الشرعية بينما كنت تتلمس أي لفتة منهم لقبول التفاوض معك».

واستطرد بالقول :« وأذكر حضراتكم ثانيا أني صارحتكم بعد (عزل مرسي) بعامين أن الوقت أفلت من بين أيديكم وأن (السيسي) رسخ أقدامه ولن يقبل بأي حوار مع الإخوان.. فكذبتموني وصدقتم من قال لكم إن (النظام) يتلهف على كلمة منكم تتنازلون بها عن الشرعية فيفتح لكم السجون ويعيش د/مرسي منعما في القصور».

وتابع :« وأذكر حضراتكم ثالثا أنني صارحتكم مرارا أن د/مرسي لن يعود لكرسي الحكم وأن الشرعية رقدت على رجاء القيامة.. فهاجمني سفهاؤكم ووقف بقيتكم صامتين وكأنكم كلكم متفقون على أن من أخبركم بالواقع وصارحكم بالحقيقة يجوز استحلال عرضه».

واختتم متسائلًا :« فهل أنتم على ما أنتم عليه..فحينئذ لا فائدة من نصحكم.. أم أن عقلاءكم غلبوا سفهاءكم وعادت عقولكم إلى رؤوسكم فنناقشكم في حل أزمة المعتقلين».


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