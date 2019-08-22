حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب.. و«الحضري» مدربًا للحراس

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اقترب حسن شحاتة، من العودة لقيادة منتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل مؤخرًا بعد الخروج المُبكر للفراعنة من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019.

جاء استقرار اللجنة الخماسية على تولي حسن شحاتة المسئولية الفنية للمنتخب بعد العديد من المناقشات، لكن تم تفضيل المعلم بسبب نجاحاته السابقة مع الفراعنة، حيث توج معهم ببطولة أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي، بالإضافة إلى أمم أفريقيا للشباب 2003.

وكان حسام البدري من أبرز المرشحين لمنافسة حسن شحاتة، لكن تراجعت حظوظ الأول بسبب فشله مع المنتخب الأولمبي بجانب غضب جماهير الأهلي منه.

كما اقترب حمادة صدقي من تولي منصب المدرب العام، بينما سيتولى منصب المدرب المساعد محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وسيتولى منصب مدرب حراس المرمي عصام الحضري أسطورة حراسة المرمي بالكرة المصرية.

وتقرر أن يتم الكشف عن المدير الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان اللجنة الخماسية التي تقود اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، برئاسة عمرو الجنايني.

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