  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يصدم مشاهديه : "أنا معجب بإسرائيل"

البنك الأهلي يوقف 25 موظفا عن العمل بسبب الإضرابات

أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

أرشيفية

معاقبة راشقي القطارات بالحجارة بقانون «الإرهاب» تثير جدلاً

حسن شحاتة

حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب.. و«الحضري» مدربًا للحراس

عاصم عبدالماجد

هكذا تاجر قيادات الإخوان بـ«مرسي» وخدعوا الشباب

الاهلى

أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه «اطلع برّه» بـ«البدلاء»

عبود الزمر القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"

«الزمر»: «السادات» أبرع الرؤساء في هذا الأمر

أمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا بتصريح صادم

فيديو صادم لأمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا

أرشيفية

بعد دعوتهم للتصالح.. «الإخوان» تتبرأ من شبابها بالسجون

أرشيفية

«متلبسين»..فضيحة جنسية داخل مكان مقدس بالشرقية

ماكرون يدعو الهند وباكستان لحل أزمة كشمير "بشكل ثنائي"

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصر تعلن مقترحًا عادلًا لأزمة سد النهضة

#

جونسون: يتعين على الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير بشكل ثنائي

#

جونسون: يتعين على الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير بشكل ثنائي

#

ترامب يدعو الهند وباكستان إلى خفض التوتر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يعود لكل من الهند وباكستان حل خلافاتهما حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ماكرون مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ضاحية باريس شانتيي بالعاصمة الفرنسية.
وقال ماكرون إنه يعود لـ"الهند وباكستان حل خلافاتهما على المستوى الثنائي".
وأضاف أن "الجانبين يتحملان مسؤولية تفادي أي زيادة للتوتر على الأرض بشكل يقود نحو التصعيد"، داعيا إلى حل الخلافات بشكل ثنائي وأن تكون الجهود مبذولة نحو مكافحة الإرهاب".
وشدد على أن بلاده ستحرص على حماية حقوق المدنيين، لافتا إلى أنه سيلتقي برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن قضية كشمير.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أولويات بلاده تتمثل في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ومكافحة الإرهاب.
ودعا ماكرون رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة بياريتس جنوبي فرنسا من السبت إلى الاثنين المقبلين.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة
» وزير الدفاع الأمريكي يؤكد وفاة حمزة بن لادن
» السعودية.. مصرع سائح بريطاني إثر اصطدامه بأحد الجبال
» استغل إعاقتها وحاول اغتصابها في الشارع (تفاصيل صادمة)
» "المركزي" يكشف تطورات جديدة بشان أسعار الفائدة
» المسلسلات المفضلة لـ«صلاح» وسر بشأن ابنته «مكة»
» النيابة تحقق معه.. قرار بإيقاف عميد «تجارة دمنهور»
» تجريد ملكة جمال من لقبها بسبب دعمها ترامب
» الأهلي يبلغ «معلول» بقراره النهائي بشأن رحيله
» الصين تتوعد أمريكا بشأن بيع مقاتلات لتايوان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية