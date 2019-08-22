ماكرون يدعو الهند وباكستان لحل أزمة كشمير "بشكل ثنائي"

22 أغسطس 2019 - 11:32 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يعود لكل من الهند وباكستان حل خلافاتهما حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ماكرون مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ضاحية باريس شانتيي بالعاصمة الفرنسية.

وقال ماكرون إنه يعود لـ"الهند وباكستان حل خلافاتهما على المستوى الثنائي".

وأضاف أن "الجانبين يتحملان مسؤولية تفادي أي زيادة للتوتر على الأرض بشكل يقود نحو التصعيد"، داعيا إلى حل الخلافات بشكل ثنائي وأن تكون الجهود مبذولة نحو مكافحة الإرهاب".

وشدد على أن بلاده ستحرص على حماية حقوق المدنيين، لافتا إلى أنه سيلتقي برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن قضية كشمير.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أولويات بلاده تتمثل في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ومكافحة الإرهاب.

ودعا ماكرون رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة بياريتس جنوبي فرنسا من السبت إلى الاثنين المقبلين.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.