مدير محطة مصر: المحطة عادت أفضل مما كانت

22 أغسطس 2019 - 11:46 م

قال مصطفى مهران مدير محطة مصر إن الأمور داخل المحطة عادت إلى ما كانت عليه وأفضل خاصة في ظل بدء خطة التطوير المنشودة، موضحاً أن "الحزم" أصبح موجودا بشكل أكبر والإجراءات أكثر صرامة بعد حادث قطار محطة مصر.



وأضاف "مهران" ، في لقاء خاص مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، بعد 6 أشهر على حادث "جرار محطة مصر"، أنه يتم إصلاح أعطال القطارات الآن بمجرد الإبلاع عنها تليفونياً دون انتظار المكاتبات الرسمية، مشيرا إلى أن قرار غلق النفق الواصل بين موقف "أحمد حلمي" و"محطة مصر" كان لأسباب أمنية عقب الثورة، معلنًا عن إعادة تشغيل النفق مرة أخرى.

