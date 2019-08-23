» تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"

علق الإعلامي تامر أمين على هاشتاج الذي تصدر" تويتر تحت عنوان "الزواج أم سنجلة" قائلًا: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه".



وقال "أمين" خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، مساء الخميس إن المجتمع المصري قديما كان يهتم بالزواج، ولا مجال أن يعيش الإنسان عازب طوال حياته، معلقًا: "الاختيار بين أن تكون عازبًا أو متزوجًا مؤشرًا خطرًا؛ لأنه سيحدث تفكك في المجتمع".

