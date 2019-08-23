» الارصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 37

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 22 32

رفح 22 31

رأس سدر 25 35

نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 25 40

الأقصر 24 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 32 40

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 39

أبو رماد 27 39

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 36


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