فنان شهير: ظهرت أمامي عارية.. وأفقدتني عذريتي

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السينما

مارلين مونور

جاني روسو

كشف الممثل الفرنسي جاني روسو الذي شارك في تمثيل فيلم "العراب" في مذكراته التي صدرت مؤخرًا، عن تفاصيل علاقته الجنسية مع الممثلة مارلين مونرو، وفقدان عذريته على يدها.

وأشار روسو في مذكراته بعنوان (عراب هوليوود: حياتي في المافيا والسينما) Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies ، إلى أنه في عمر 15 سنة تعرف على الممثلة مارلين مونرو (33 سنة)عندما كان يعمل في صالون حلاقة، وزارته عدة مرات؛ ثم دعته إلى الفندق الذي تقيم فيه.

وذكر  روسو في مذكراته، أنه "دخل الجناح الذي تسكنه وبعد لحظات ظهرت أمامي وقد لفت جسدها بمنشفة بيضاء وبيدها كأس شمبانيا، وفجأة رمت المنشفة جانبا، وطلبت مني أن أستحم فورا. ويقول "كاد قلبي يخرج من صدري. لقد أغمضت عينيّ بحماقة، ما دفعها إلى الضحك".

ووفقا لما ذكره في مذكراته، لم يغادرا السرير طوال يومي العطلة، وصباح الاثنين عاد إلى عمله في صالون الحلاقة، ويزعم أن علاقتهما استمرت بعد ذلك .

يذكر أن أول فيلم سينمائي شارك به جاني روسو كان حلقتين من فيلم "العراب" حيث مثل دور كارلو ريتزي. وخلال حياته في السينما شارك في 50 فيلما ومسلسلا.


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