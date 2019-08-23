اعترافات صادمة لـ«سفاح المسنات» بالصعيد

23 أغسطس 2019 - 10:38 ص

تمكنت قوات الأمن المصرية مؤخرًا في القبض على سفاح النساء بالصعيد، الذي قتل 4 سيدات مسنات بنفس الطريقة، وتبين أنه مجرم خطير متهم في 36 قضية سابقة منها شروع في القتل، وسرقات، وحيازة سلاح غير مرخص، وآداب عامة وغيرها .

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على السفاح "مسجل خطر" في منزله؛ ليتم تضييق الخناق عليه، ومن ثم اعترف بارتكابه جرائم القتل بغية السرقة .

واعتاد المجرم استدراج ضحاياه بدواعي زائفة مثل توزيع اللحوم، أو المنتجات الغذائية، والحصول على أقرطهن وأساورهن الذهبية وما معهن من أموال، بينما اغتصب إحدى السيدات المسنات التي لم يجد بحوزتها شئ .

وتتراوح كانت أعمار الضحايا 72 عامًا ، و60 عامًا ، و81 عامًا ،73 عامًا؛ حيث قتلهن بنفس الطريقة نهارًا من خلال الخنق، أو الضرب بالحجارة.

وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ ليخضع للمحاكمة أمام القضاء. nbsp;