تطور سريع.. الحوثي يسقط طائرة أمريكية في صنعاء

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عبد القادر وحيد- متابعات

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رويترز

الحوثى

طائرة أمريكية

إسقاط

ذمار

أقدمت المليشيا الحوثية في اليمن للمرة الثانية على إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9، فوق محافظة ذمار جنوب شرقي صنعاء.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين- طلبا عدم نشر اسميهما-  أن الطائرة التي يبلغ ثمنها نحو 15 مليون دولار أسقطت في ساعة متأخرة الثلاثاء الماضي.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية،  التي يتم فيها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في اليمن،  حيث أعلن الجيش الأمريكي في يونيو الماضي أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأمريكية بمساعدة إيران، بالإضافة إلى إسقاط طهران لطائرة أمريكية بدون طيار فوق مضيق هرمز.

وأضاف أحد المسؤولين أن الطائرة المسلحة، التي صنعتها شركة جنرال أتوميكس ومقرها في كاليفورنيا، أسقطت فيما يبدو بصاروخ أرض- جو أطلقه الحوثيون المدعومون مع إيران.

وأوضح أنه رغم فقدان طائرة مسيرة مسألة مكلفة إلا أنها حدثت من قبل ومن غير المرجح أن يترتب عليها أي رد فعل كبير من واشنطن.

في ذات السياق  ذكر مصدر - رفض ذكر اسمه-  لشبكة "CNN " الأمريكية أن الطائرة سقطت بصاروخ أرض جو، منوها أن الولايات المتحدة  تعتقد أن الصاروخ قدمته إيران إلى المليشيا الحوثية.


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