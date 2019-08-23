تفاصيل مثيرة.. ذبحها وقطع جثتها بالساطور

23 أغسطس 2019 - 01:23 م

أقدم زوج على قتل زوجته وتقطيع جثتها بالساطور؛ بسبب اعترافها بخيانتها له؛ حيث نشبت خلافات بين الزوجين في الآونة الأخيرة لشكه في سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل زواجهما حتى يوم الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه أثناء الخلاف صرخت زوجته في وجهه واعترفت له بخيانتها قائلة: "أيوة رجعت لعشيقي وأقولك حاجة كمان البنت الكبيرة دي مش بنتك واللي عندك أعمله".

وانتابت الزوج حالة من الغضب؛ بعد سماع اعتراف زوجته وقرر التخلص منها، فاستغل دخولها للاستحمام واستل سكينا من المطبخ ودخل ورائها.

وأضاف المتهم "ذبحتها أمام الطفلتين، سددت لها عدة طعنات من الظهر ثم قمت بذبحها، وأحضرت ساطور وقسمتها نصفين وضعت كل منهما في شوال وألقيت بهما في الترعة".

وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.



