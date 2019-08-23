وثيقة تكشف علاقة إعلامية شهيرة بملياردير كويتي

23 أغسطس 2019 - 02:41 م

تسببت وثيقة رسمية تخص الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" في جدل واسع بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تداولته صحف خليجية فإن الوثيقة تكشف عن توكيل رسمي خاص من الملياردير الكويتي "فواز الحساوي" لـ"بولند"، والذي يمنحها التصرف في جميع ممتلكاته، الأمر الذي أثار الحديث حول طبيعة علاقتها به، وأنها قد تكون زوجته.

وقد تزايدت الشكوك عقب ظهور الإعلامية الكويتية مؤخرًا في فيديو برفقة حراس مسلحين لها، ويخت يحمل اسمها.







