الإفراج عن 542 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء أشرف عز العرب، مساعد الوزير، عن 542 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 351 / 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.









وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلاً إفراجاً شرطياً.وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.