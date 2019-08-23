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إصابة 15 فلسطينيًا بنيران الاحتلال

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إسرائيل

فلسطين

15 فلسطينيًا

أصيب 15 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت على حدود قطاع غزة، في وقت استنفر فيه الجيش الإسرائيلي قواته على حدود غزة ترقبا للجمعة الـ 71 من مسيرات العودة.
ووصل آلاف الفلسطينيين إلى 5 نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى".
ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب عند حدود قطاع غزة إلى أعلى مستوى، في انتظار مظاهرات جديدة ووسط مخاوف من تصعيد جديد محتمل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابته "مسلحا فلسطينيا اقترب من السياج عند حدود غزة الليلة الماضية، ألقى عدة قنابل يدوية باتجاه جنوده".

ولا يزال التوتر مستمرًا عند حدود غزة، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية بوصول السفير القطري، محمد العمادي، إلى غزة  لمتابعة ملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والاطلاع على المشاريع التي تمولها بلاده.

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