محامي «الفيشاوي».. طليقته تهاجم الإسلام

كشفت سلوى عبد الباقي، جدة لينا أحمد الفيشاوي، أن حفيدتها المتواجدة في بريطانيا لم تزر مصر منذ 3 سنوات بسبب الدعوى القضائية التي رفعها والدها بمنعها من السفر، موضحة أنه إذا عادت لمصر فلن تتمكن من السفر مرة أخرى.

وأضافت في تصريحات إلى برنامج "ET بالعربي" أن الفيشاوي لم ينفق على ابنته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن الطلب الذي قدمه للمحكمة لمنع ابنته من السفر، كتب فيه أنه يريد تربيتها في مجتمع إسلامي محافظ، لذلك يريد منعها من السفر مع والدتها للندن.

من جانبه، قال يوسف فايز محامي الفيشاوي، إن موكله طلب منع ابنته من السفر لأنه يخاف عليها، كونها تعيش مع زوج والدتها وهو رجل غريب عنها، متابعًا: "عايز يحافظ عليها.. ومش عايز اضيف بقا إن بنته ملهاش علاقة بالنشاط السياسي اللي بتعمله والدتها برا وهجومها على الحكومة المصرية والسياسات المصرية بل وعلى الشريعة الإسلامية".

ورد الفيشاوي في تصريح سابق على طليقته، قائلاً إن امتناعه عن دفع النفقة جاء بسبب التدليس والغش من طليقته، في أول رد فعل بشأن قضية نفقة ابنته لينا، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وفي بيان عن طريق مكتب الفايز لأعمال المحاماة الذي يوكله في قضاياه، تحدث الفيشاوي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "انستجرام" عن موقفه القانوني من قضية ابنته لينا.

وقال البيان إن "الحناوي" حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى انجلترا عن "طريق الغش والتدليس وإيهامه أنها تسافر بابنته لتعليمها".

وأضاف: "في حين أنها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لأنها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرًا وفي حالة سكر بيّن".

وتابع: "الخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند تواطأت معها للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كليهما من الآخر على نحو ممنهج بحسب ما ورد بالقضايا والأوراق الرسمية".

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمًا واجب النفاذ السبت الماضي بحبس الفيشاوي لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا.

وقال محامي الفيشاوى، في دعواه إن الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ234 ألفًا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.

وقال محامي مطلقته في رسالة للفيشاوي: "عيب يا أحمد انت والدك فنان مشهور ويتمتع بسمعة طيبة ولو والدك كان على قيد الحياة لم يكن يرضى بهذا الحال، وبما تفعله".

وأضاف: "نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، ياريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء وأنا شخصيًا مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية".

وتابع: "حاولت أن تُدخل سمية الألفي لضم الابنة لحضانتها وحاولت منعها من السفر وأن تكون على ترقب وصول. عيب يا أحمد هذه المسائل ليست جيدة، لم يكن لدينا رغبة في تطور الأمور، وغرضنا أن يصرف على ابنته ويتصالح".



