  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
أرشيفية

بث مباشر.. مباراة الأهلي واطلع بره

أرشيفية

والدة شاب الشرقية المعاق ذهنيًا تكشف تفاصيل جديدة

ريهام سعيد وزينب

تلاسن بين «ريهام سعيد» و«زينة» يتطور إلى خوض في الأعراض

أرشيفية

رسالة مؤثرة من الملك سلمان للمصاب باعتداء في اسطنبول

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

محامي «الفيشاوي».. طليقته تهاجم الإسلام

المعروف بسفاح العجائز

بالفيديو.. لحظة سقوط «سفاح العجائز» ببني سويف

عصام تليمة

«تليمة»: قيادات الإخوان تأكل «الشاورما والبقلاوة» وتهاجم المعتقلين

غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية

فضائيات تبيع الهواء لأعلى سعر.. «ادفع عشان تتشهر»

السيسي

لأول مرة.. «السيسي» يشارك في قمة الـ«7 الكبار»

صورة أرشيفية

مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

والدة شاب الشرقية المعاق ذهنيًا تكشف تفاصيل جديدة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

هذه عقوبة المعتدين على شاب الشرقية المعاق ذهنيًا

#

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

#

مفاجأة غريبة بمقتل ضحية "الغيرة" بالشرقية

#

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن منفذي تفجير معهد الأورام

الشرقية

تفاصيل جديدة

المعاق ذهنيا

والدة مصطفى

نشر المحامي أحمد مهران، أول مقطع فيديو لوالدة الطفل مصطفى المعاق ذهنيًا، الذي أثار ضجة خلال اليومين الماضيين، بعد تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمجموعة من الشباب يعتدون عليه ضربًا ومهانة.

وشرحت أم مصطفى حبيشي، عبر الفيديو الذي نشره المحامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الواقعة، قائلة: «لم أكن أعرف شيئًا عما حدث وفوجئت بالفيديو، فاصطحبت ابني أحمد وذهبنا إلى القسم وحررنا محضرًا بما حدث».

وأضافت: «رجال المباحث رأوا الفيديو قبل أن نشاهده نحن، وقاموا بالقبض على هؤلاء الشباب وطلبوا مني أن أذهب خلفهم للقسم، وعندما ذهبنا أنا وابني حررنا محضرًا حتى أحصل على حق ابني وكذلك لتوقيع عقوبات على من اعتدوا عليه».

وتابعت: «بعد ذلك روحنا وقالوا لنا أن نأتي غدًا للنيابة»، مؤكدة «لم أحصل على أي أموال من أجل التنازل كما لم أطلب أنا أي نقود لكي أتنازل، ولن أقوم بالتنازل».

وكشفت عن أنها تعرضت لتهديدات من أجل التنازل عن القضية، موضحة أنه كانت تريد التنازل بعدما تعرض ابنها لتهديدات من قبل أسر هؤلاء الشباب المعتدين، قائلة: «هددوا ابني بأن يضربوه بالسكين لأنهم جزارين».

وأردفت: «المحافظة تدخلت والشئون الاجتماعية أيضًا، حيث أحصل من الشئون على مبلغ 320 جنيهًا لا يكفون حقق البامبرز الخاص به».

وأشارت، إلى أنه بعد هذه الواقعة صار الناس يعظمون ابنها المعاق ولا أحد يقترب منه حاليًا، مؤكدة أنها لا تحتاج سوى الشتر من الله فقط.

وسيطرت خلال اليومين الماضيين، حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بمحافظة الشرقية، يتناوبون الضرب على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وظهر الشاب المعتدى عليه وهو في العشرينات من العمر، داخل صالون للحلاقة، ويقوم خمسة شباب بتناوب الصفع على وجهه وركله في الظهر و البطن وقام أحدهم بضربه بلوح خشبي وسط صراخ الشاب من شدة الألم.

وذكر متداولو الفيديو، إن الواقعة في كفر إبراش مركز مشتول الشرقية، داخل صالون حلاقة صاحبه يدعي "ش . ص"، فيما قال "أحمد . ن" إنهم كانوا يحاولون تأديب المعاق بسبب خطأ ارتكبه.

وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي على الشاب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكنيسة تجرد كاهنًا بإيبارشية القوصية
» روسيا ترد على أمريكا بتطوير صواريخ «باليستية»
» الصين تصعد في الحرب التجارية المحتدمة مع أمريكا
» إصابة 15 فلسطينيًا بنيران الاحتلال
» الاحتلال يتوعد.. وحماس تبارك بعد مقتل «فتاة إسرائيلية»
» لبلوغ مونديال 2022.. الصين تجنس تسعة لاعبين!
» شاهد.. فنانة شهيرة تصدم «ريهام سعيد» بعد فيديو «السمنة»
» «الذهب» يسجل أول تراجع أسبوعي منذ بداية الشهر
» تشاجرت مع صديقتها.. فأقامت على شرفها حفل «اغتصاب جماعي»
» تدوينة مفاجئة لوزير خارجية البحرين عن شهداء الإمارات
» تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي يوقع بضحاياه من داخل محبسه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية