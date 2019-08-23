تلاسن بين «ريهام سعيد» و«زينة» يتطور إلى خوض في الأعراض

دخلت الإعلامية ريهام سعيد، والممثلة زينة، في سجال أشعله تصريح الأول التي هاجمت فيها أصحاب الوزن الزائد ووصفتهم بأنهم عبء على عائلاتهم وعلى الدولة.

السجال الذي جاء امتدادًا لأزمات الطرفين خلال الشهور الأخيرة على خلفية انحياز مقدمة برنامج "صبايا" للفنان أحمد عز في أزمته الشهيرة مع زينة، تجدد عقب خروج الفنانة إنجي وجدان في مقطع فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام" علقت فيه على إهانة "ريهام" للسمينات.

وقالت إنجي في مطقع فيديو نشرته عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "ريهام سعيد قالت إن من يعانون السمنة ميتين وشكلها وحش ويمثلون عبء على الدولة وأقول لك إنني سمينة ولا أعاني من كل ما ذكرتيه، وتعاطفت معك عندما أعلنت أنك مريضة والجميع وقف بجانبك وليس في صالحك أن تسبي الناس وتضايقينهم وتسخري من شكلهم".

وأضاف: "انا كنت رياضية طوال عمري وأصبحت سمينة وحياتي سعيدة وزوجي وزنه رشيق ولم يعجب بي عندما كنت رشيقة مثله فقط، الموضوع ليس بالشكل ولا بالوزن، وهناك آخرون يعانون من السمنة بسبب المرض أو تناول الأدوية وغير ذلك، وحضرتك مش من حقك الحديث عن الذين لديهم زيادة بالوزن وتصفيهم بالميتين، وعن نفسي أنا مثال وعايشه سعيدة وأقدم أدوار تعطي أمل للناس ولم أصيبهم بالاكتئاب".

وتابعت: "في الحقيقة أنا لا اعرف انت تتحدثين على أي أساس، وهل عمرك ما شوفت ناس نحيفة وتتعرق أو لديهم مشاكل صحية بالظهر أول الأرجل، لا أعرف ما الذي تقولينه لماذا تسبي الناس وتصيبهم بالاكتئاب، وأنت في موقف من المفترض أن تطلبي من الناس أن يقفوا بجانبك مش أن تكوني ضدهم، وليس أن تسبينا جميعا".

وأعربت عن اندهاشها من كلام ريهام سعيد قائلة:" لا أستطع استيعاب ما قلته أنا هتجنن، ليس من حق أي شخص أن يقول لي أنني سمينة أو لست على قيد الحياة، لا يجب أن نحكم على الأخرون من أشكالهم وأحجامهم لأنها تفاهة وعن نفسي أجد أنني تافهة لو فكرت في الناس من مجرد مظهرهم فقط أو ملابسه أو سيارته أو ما يفعله، وأتمنى أن تحذري من تصريحاتك بعد الآن ولا اعتقد أنك على استعداد أن تخسري الناس أكثر من الجزء الكبير الذي خسرته بالفعل ومن فضلك خليك في حالك".

وعلقت زينة قائلة: "والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل. بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمه ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسا، منتهي العدم احترافية وقلة الأدب والتنمر، فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب".

وعلى إثر ذلك، فتحت ريهام النار على زينة، وأشارت إلى أزمتها مع أحمد عز من غير أن تسميها عبر حسابها على "إنستجرام": "ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسة ليكي عين تتكلمي؟، أنا اللي موجودة إزاي؟، على الأقل أنا ليا لزمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يبني والله أنت ربنا نجدك".