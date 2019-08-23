برشلونة أم الريال؟.. «سان جيرمان» يحسم مصير «نيمار»

حدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، موعد نهائيا للغريمين برشلونة وريال مدريد، لتقديم عرضيهما بشأن إتمام صفقة التعاقد مع نيمار.

وأشارت صحيفة "لو10 سبورت" الفرنسية، إلى أن النادي الباريسي لا يريد إبقاء نيمار تحت رهان سوق الانتقالات، لذا طلب من الغريمين التقليديين برشلونة وريال الراغبين في التعاقد مع البرازيلي، تقديم عرضيهما، حتى قبل ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا للصحيفة، فقد وجه النادي الكتالوني طلبا لباريس سان جيرما بمنحه وقتا إضافيا من أجل إتمام الصفقة.

ومن جهته، قال الصحفي المعروف، جيرارد روميرو، العامل لصالح راديو "RAC1 "، إن باريس سان جيرمان طالب برشلونة بتقديم العرض الأخير لشراء اللاعب البرازيلي. وفي حال رفضت إدارة النادي الباريسي العرض، فإن المفاوضات بشأن انتقال نيمار ستتوقف.





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Ultimàtum del PSG al Barça perquè Neymar vesteixi de blaugrana. El Barça ha de presentar una proposta abans d'aquest divendres al migdia. Si no hi ha acord, el futur del brasiler estarà a prop del Bernabéu. #frac1 pic.twitter.com/L4IaYy5UF2 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 22, 2019



