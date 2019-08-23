» مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في «القوة الجوية»

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كشف تصنيف جديد أعده موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، بشأن عدد الطائرات الحربية التي تملكها الدول، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفوقة على تركيا وإسرائيل.
وحلت القوات الجوية المصرية، بحسب التصنيف، في المرتبة التاسعة عالميا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة بذلك على تركيا، التي تمتلك 1067 طائرة وجاءت في المرتبة العاشرة عالميا، وإسرائيل التي تمتلك 595 طائرة وحلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميا.

ومن الدول العربية التي تلت مصر في الترتيب من ناحية عدد طائرات القوات الجوية، السعودية التي حلت ثانية عربيا وفي المرتبة الثانية عشرة عالميا، تلتها الجزائر ثالثة عربيا في المرتبة الحادية والعشرين ثم الإمارات رابعة عربيا في المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث القدرة الجوية بـ13 ألفا و398 طائرة، تلتها روسيا في المرتبة الثانية بـ4 آلاف و78 طائرة ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ3 آلاف و187 طائرة حربية.

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