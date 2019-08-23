اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يدعو لوقف القتال في شبوة

23 أغسطس 2019 - 11:30 م

دعا "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، الجمعة، لوقف إطلاق النار في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد فشل قواته في اقتحام المدينة والسيطرة عليها.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، دعا فيه جميع الأطراف في شبوة لـ"ضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار".

ومساء الخميس، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات المجلس المعروفة بـ"الحزام الأمني" والقوات الموالية للحكومة اليمنية، بعد هجوم شنته الأولى على مواقع القوات الحكومية في تخوم عتق.

وأشار المجلس إلى أن دعوته تأتي "نظرا لحجم الخسائر الجسيمة المروّعة في الأرواح والأموال والمرافق العامة، وتجنبا لمخاطر سوء التقدير".









كما طالب القوات الموالية له "بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".









والخميس، غادر وفد المجلس الانتقالي مدينة جدة السعودية، دون المشاركة في أي حوار مع الحكومة الشرعية.

وكان وفد "الانتقالي" وصل جدة، الثلاثاء، استجابة لدعوة أطلقتها الرياض للتفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية.

والثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين (جنوب)، بعد معارك عنيفة.







