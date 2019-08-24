» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

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المصريون ـ متابعات

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عقبت الإعلامية ريهام سعيد على قرار إيقاف برنامجها «صبايا» على خلفية انتقادها لأصحاب السمنة المفرطة، في حلقة، الأربعاء الماضي، على قناة «الحياة».
وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها بـ«إنستجرام»: «حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يارب يا أكبر وأقوى من أي حد، أنك السميع العليم».
وكانت قناة الحياة قد أعلنت في بيان بها منذ ساعات وقف برنامج «صبايا» لحين الانتهاء من تحقيقات الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد على ما قالته عن النساء اللاتي يعانين من السمنة في حلقة برنامجها.
وقالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة كما أنها غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.
وقررت النقابة منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.
كما قررت النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة.
كما قررت التنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط.
يأتى هذا بعدما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.
وقالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.
وأضافت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

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