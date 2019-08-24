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الفلبين.. بانغسامورو ذاتية الحكم تعتمد رسميًا علمًا لها

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علم الفلبين
علم الفلبين

المصريون ـ متابعات

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اعتمدت منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو، جنوبي الفلبين، رسميًا، علمًا لها بعد قبوله من قبل البرلمان المحلي.
وقال النائب في البرلمان المحلي، لانانج علي، الجمعة، إن السلطة الانتقالية في بانغسامورو، قدمت إلى البرلمان المحلي مشروع قانون "اعتماد العلم الرسمي.
وأضاف علي، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، أن البرلمان عقد جلسة تصويت أقر بموجبها القانون، بمصادقة 36 نائب ورفض نائب واحد وامتناع 5 عن التصويت.
ويتكون علم منطقة بانغسامورو ذاتية الحكم، من الألوان الأخضر والأبيض والأحمر، فيما يوجد في المنتصف هلال أصفر ونجمة، وفي الأسفل صورة سيف من اليسار إلى اليمين.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في "بانغسامورو"، التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين، جنوبي الفلبين.
وصوّت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ "نعم" في استفتاء شعبي، أجري على مرحلتين في يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط الماضيين على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.
ومن المقرر أن تسلم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب. -

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