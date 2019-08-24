حرب تجارية كبرى تستعر بين الولايات المتحدة والصين

24 أغسطس 2019 - 12:20 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%.



كما قال إن الرسوم التي من المقرر أن تبدأ في أيلول/سبتمر على باقي البضائع الصينية والتي تبلغ قيمتها 300 مليار سترتفع أيضًا من 10% إلى 15%.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويت"ر، ردًا على إعلان الصين، صباح الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال ترامب في تغريداته: "ما كان يبنغي على الصين فرض رسوم جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار".

وأضاف: "بدءا من أكتوبر/تشرين الأول البضائع والمنتجات القادمة من الصين التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار والتي نفرض عليها حاليًا رسوم جمركية بنسبة 25% ستصبح 30%.

وتابع: "إضافة إلى ذلك، باقي البضائع والمنتجات المستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار والتي كنا سنفرض عليها رسومًا بدءا من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح الآن 15%، شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا ترامب شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين، إلى البحث عن بدائل ردا على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.