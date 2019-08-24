توفيق عكاشة: "إختشوا على دمكوا وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار"

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن القيادة السياسية تعمل على بناء مصر في ظل حصار دائري من النار ما بين سوريا وليبيا واليمن وتونس والجزائر.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، منفعلا: "اختشوا على دمكم، وعيشوا الواقع، إحنا مش هنشتغل شكايين بالكهرباء.. بطلوا شكوى، أنتم مكن شكاوى".
وأضاف أن الوقت كالسيف، ويجب الاستفادة منه، مستطردا: "لما تضيع وقتك على النت تحب في أسمهان وحنان.. استفدت إيه، أنت خسرت كارت الشحن اللي ضيعته في كلام فاضي، وبتخسر وقتك".


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