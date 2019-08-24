  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
الملك سلمان

هدية من الملك سلمان وولي العهد تشعل مواقع التواصل

ميا خليفة

فيديو للممثلة الإباحية ميا خليفة يثير ضجة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"الله اختارني لحرب الصين".. مقولة تحرج ترامب على الهواء

عمر البشير

عضو مجلس السيادة: 11% من أراضي الخرطوم في يد البشير

غاري راي بولز

طلب غير متوقع لـ«سفاح المثليين» قبل إعدامه

درب البحر الأحمر

درب البحر الأحمر من أفضل الأماكن السياحية في العالم

أرشيفية

السعودية تحتل هذه المرتبة فى معدل السعادة

توفيق عكاشة

عكاشة: "عُكْش مبيتكلمش لمصلحة نظام"

الفنانة الكويتية ابرار

فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها

ترامب

رسوم انتقامية.. مباغتة جديدة للصين ضد أمريكا

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها

الحياة السياسية

قطار
قطار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف على السبب

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها

#

تركيا تعلن تواصلها مع روسيا لإنهاء هجمات «النظام السوري»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.
 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- "القاهرة- أسيوط" مدة 30 دقيقة.
- "أسيوط- أسوان" مدة 30 دقيقة.
 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.
 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.    
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب
» فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب
» فنان شهير يصدم الجمهور: كنت بشرب مخدرات
» ابنة مذيع "أون سبورت" تخطف الأضواء بعد ظهورها
» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله
» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد