عكاشة: "عُكْش مبيتكلمش لمصلحة نظام"

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن حادث المنيل كان هدفه الأول هو ضرب السياحة، حتى يضعفوا مصادر الدخل المصري، والسياحة تعد أهم مصادر الدخل منوها بأن قوة الجنيه المصري تضعف الدولار .

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلاً: "أي حد يفتكر أني بتكلم لصالح نظام يكون غلطان، عكش مبيتكلمش لمصلحة نظام، عكش بتكلم لمصلحة دولة"، معربًا عن انحيازه الكامل للجيش والشرطة والهيئات القضائية وجهاز المخابرات، واصفًا إياهم بأعمدة الوطن.

وتابع أن سبب انحيازه لتلك المؤسسات هو أنهم يعملون لمصلحة الشعب، ويجب أن يكون الشعب فى ظهرهم.

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