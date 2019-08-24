» «الجنايني» يستعين بـ«السكين» للرد على منتقديه

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عمرو الجنايني

رد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مهاجميه بسبب انتماءه لنادي الزمالك، وتداول صوره له يحمل بها علم النادي الأبيض.

وقال الجنايني في المؤتمر الصحفي المقام في مقر الجبلاية: "لا تحاسبوني على مداعبة زملائي .. ولن يصدر عني كلمة وأنا في موقع مسؤولية، ولن أجامل ولو السكين على رقبتي، ومستعد للمحاسبة في حالة عدم تطبيق اللوائح بشكل عادل".

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "حاسبوني على الالتزام والحياد وعدم الكيل بمكيالين، في عملي لا أعرف المجاملات في كل الأطراف المنظومة، وكامل احترامي وتقدير لكل جماهير مصر".

وأكد الجنايني: "كل من يردد أنني أنتمي لنادي بعينه، صالح سليم أسطورة الأهلي منح صوته لمحمد حسن حلمي زامورا نجم الزمالك في الانتخابات من قبل".


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