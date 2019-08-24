«البشير» يطلب الإفراج عنه مقابل هذا الأمر

قال مصدر من فريق الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشري لـCNN ، إن الرئيس المخلوع، تقدم السبت، بطلب للإفراج عنه في قضية محاكمته، وذلك مقابل دفع كفالة مالية بعد جلسة الاستماع الثانية في محاكمته بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، على أن ستستأنف المحاكمة جلسات محاكمتها للبشير السبت المقبل 31 أغسطس.

واستمعت المحكمة السودانية، في جلسة السبت، إلى شهادات من 3 شهود الادعاء في القضية ووصفوا الغرفة التي تم فيها العثور على ملايين الدولارات نقدًا.

حيث تم وضع بعض الأموال في خزائن يمكن الوصول إليها عن طريق الرمز السري، وكانت الأكياس المنتشرة حول الغرفة فارغة وتحمل شعار Seen Flour .

وتم تعريف طارق سر الختم المدير العام للشركة، كأحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه عمر البشير قبل الإطاحة به على إثر مظاهرات احتجاجية في أبريل نيسان الماضي.

وكان المدعي العام في القضية، قال في أولى جلسات المحاكمة، إن "البشير أبلغ المحققين بأنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف المحقق أن "البشير قال إنه عندما أعطاه ولي العهد السعودي المال، أخبره أنه يجب إنفاقه على التبرعات والهدايا والخدمات الصحية والتعليمية، والتي لم يتم تضمينها في ميزانية الدولة".