» أحمد حسن يفتح النار على ريهام سعيد

24 أغسطس 2019 - 05:34 م

شن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، هجومًا ناريًا على الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد تصريحاتها المسيئة ضد أصحاب الوزن الزائد في إحدى حلقات برنامجها «صبايا الخير» على قناة الحياة.

ونشر «العميد» صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع «فيس بوك» وعلق قائلًا: «الأستاذة ريهام سعيد خرجت علينا وقالت بالنص “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر»، «منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».

وأضاف: «بصي يا ريهام هكلمك عملي وبدون تنظير.. شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا واخواتنا العظيمات إللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين و رياضيين وفنانين و إعلاميين للأسف انتي واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد».

وتابع: «الناس دي تعبوا وشقوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم وحاجات كتيرة فى مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة الناس دي اللي انتي متعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة انتي اتكلميت عنهم بسوء لأنك باختصار معرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مبيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهلنا وبيسبوهلنا».

وواصل: «يا ألف خسارة على الإعلام اللي بدل ما يعلم وينصح ويقدم رسالة محترمة بقى يسخر وينظر على الطيبين اللي فاضلين في حياتنا».

واختتم تصريحاته: «نصيحة لوجه الله على الملأ زي كلامك ما كان على الملأ .. راجعي نفسك وحاولي تعتذري لكل الناس اللي زعلتيهم جايز يسامحوكي».