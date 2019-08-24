» رسميًا.. موعد تطبيق تقنية «VAR» في الدوري المصري

24 أغسطس 2019 - 06:19 م

وعدت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR ” بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا للجنة الخماسية دون حضور محمد فضل بسبب ظروف سفره، عقب أول جلسة رسمية بعد قرار التعيين.

وقال الجنايني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي “في الوقت الحالي هناك محادثات مع مسؤولي الاتحاد الدولي بشأن تقنية حكم الفيديو وكيفية تطبيقها في مصر”.

وواصل “الامر قيد دراسة، سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو في مصر، لكن الأمر يحتاج للوقت، أعد بأن يتم تطبيق VAR بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف “سيتم مراجعة جميع القرارات التي تم اتخاذاها من قبل اللجان السابقة لاتحاد الكرة”.

واختتم “سوف يتم الإعلان عن جدول كامل لمسابقة الدوري الممتاز، موعد البداية والنهاية، حالة التضارب التي تحدث بشأن المواعيد غير مقبولة، هذا العهد انتهى”.

ويُدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي لجنة خماسية بوجود عمرو الجنايني رئيسا وجمال محمد علي نائبا، بجانب محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.