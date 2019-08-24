» مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس

24 أغسطس 2019 - 06:46 م

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جوردان أيو في الدقيقة 32، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق دانيل جيمس في الدقيقة 89 قبل أن يسجل باترين فان أنهولت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأهدر ماركوس راشفورد ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز الخامس ، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.