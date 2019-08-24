» «الله أكبر».. أسرة «البشير» تهتف أثناء محاكمته

قام أعضاء من أسرة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بالهتاف “الله أكبر” لدى وصوله إلى قاعة المحكمة يوم السبت، وذلك لحضور الجلسة الثانية في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وحيازة العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

وقال مصدر من فريق الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشري لـCNN ، إن الرئيس المخلوع، تقدم السبت، بطلب للإفراج عنه في قضية محاكمته، وذلك مقابل دفع كفالة مالية بعد جلسة الاستماع الثانية في محاكمته بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، على أن ستستأنف المحاكمة جلسات محاكمتها للبشير السبت المقبل 31 أغسطس.

واستمعت المحكمة السودانية، في جلسة السبت، إلى شهادات من 3 شهود الادعاء في القضية ووصفوا الغرفة التي تم فيها العثور على ملايين الدولارات نقدًا.

حيث تم وضع بعض الأموال في خزائن يمكن الوصول إليها عن طريق الرمز السري، وكانت الأكياس المنتشرة حول الغرفة فارغة وتحمل شعار Seen Flour .