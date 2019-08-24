» مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام ديكاداها

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة ميتشو، تشكيل مباراة الإياب أمام ديكاداها بطل الصومال ، في دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا ، والتي تقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في التاسعة مساء اليوم.
وجاء تشكيل الزمالك :
فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل
في خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغنى – محمود علاء – عبد الله جمعه
في خط الوسط : محمد حسن – فرجاني ساسي – شيكابالا – كريم بامبو – اشرف بن شرقي
في خط الهجوم : مصطفي محمد
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد عواد حارس مرمى – عمر السعيد – محمود الونش – يوسف اوباما – حمدى النقاز – محمد عبد الشافي- محمود عبد العزيز
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