نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد لتجاوزاتها ضد المرأة

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية ريهام سعيد، عن المصريات سيئ للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، حيث أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن الإعلامية تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.

وأشادت أنيسة حسونة بتحرك المجلس القومي للمرأة سريعا للرد على حلقة هذه الإعلامية وتقديم بلاغ ضدها للمجلس الأعلى للإعلام، إعمالا لدوره في الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

ولفتت إلى استخدام هذه الإعلامية أسلوب لا يليق بأي شكل للحديث عن السيدات المصريات، ولا يمكن أن يخرج من مذيع مهني يعلم حدود مهنته، مما يتطلب محاسبة هذه المذيعة وفقا للقانون.