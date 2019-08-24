» المنطقة الآمنة.. العمليات التركية الأمريكية تبدأ عملها

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم السبت، إن مركز العمليات التركية الأمريكية المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل.

كانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقتا على إقامة مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على الحدود مع شمال شرق سوريا لكن الاقتراح لم يتضمن تفاصيل بشأن عمق المنطقة أو الهيكل القيادي للقوات التي ستعمل هناك.

ونقلت الوكالة عن أكار قوله ”مركز العمليات المشتركة بدأ العمل بكامل طاقته، قيادة المركز ستكون بجنرال أمريكي وجنرال تركي“.

وأضاف أكار أن من المقرر أن تتم أول طلعة مشتركة بطائرات هليكوبتر يوم السبت بعد قيام طائرات تركية مسيرة بعمليات استطلاع في المنطقة الآمنة الأسبوع الماضي.

وأنقرة وواشنطن على خلاف بشأن خططهما لمنطقة شمال شرق سوريا حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية، وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.