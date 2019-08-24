» ريال مدريد يتعادل إيجابيا أمام بلد الوليد

24 أغسطس 2019 - 09:30 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء ريال مدريد أمام بلد الوليد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسبانى.

هدد ريال مدريد مرمى فريق بلد الوليد فى أكثر من فرصة، خلال الشوط الأول، ولكن نجوم الملكى فشلوا فى ترجمة الفرص التى سنحت لهم على أهداف، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وفى الشوط الثانى نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فى تسجيل هدف ريال مدريد، بالدقيقة 82 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس بلد الوليد فى التصدى لها.

ولكن نجح سيرجى جوارديولا فى إدراك التعادل لفريق بلد الوليد، فى الدقيقة 88 من زمن المباراة، ليخطف نقطة ثمينة من المرنجى.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة الرابعة، احتل بها المركز الثانى، وهو نفس رصيد بلد الوليد الذى حل فى المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يتصدر إشبيلية برصيد 6 نقاط.