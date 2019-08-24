تحويل «التعليم الصناعي» إلى «عسكري» هل يقضي على الشغب؟

24 أغسطس 2019 - 09:50 م

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أنه سيتم تحويل المدارس الفنية الصناعية للبنين إلى عسكرية؛ لكي يسود الانضباط والاستقرار فيها، وكذلك حتى يستفيد الطلاب تعليميًا وتربويًا.

وأوضح «مجاهد»، أن تحويل المدارس لعسكرية سوف يساهم في زيادة نسبة الإقبال عليها من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن المستهدف هي المدارس الصناعية الفنية للبنين وليست مدارس الطالبات.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة مع بداية العام الدراسي الجديد، تستهدف 27 مدرسة على أن يتم إضافة وتحويل كل عام 27 مدرسة بشكل مستمر.

نائب وزير التربية والتعليم، أشار إلى أن المدارس بعد إدخال صفة الثانوية العسكرية عليها سيكون الإقبال كبير، إضافة إلى أن شروط الالتحاق بها لن تتغير على أن يتم زيادة مجموع الالتحاق بها تدريجيًا بنسبة 5 درجات مثلًا سنويًا.

وأوضح أن الطالب يحصل على حصة تربية عسكرية يوميًا خلال الدراسة تصل مثلًا إلى ساعة ونصف ستساهم في تحقيق الانضباط داخل المدارس الثانوية الصناعية ويستطيع طلابها تحقيق الاستقرار في دراستهم.

الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قال إن الفكرة ستساعد في تحقيق الانضباط والالتزام داخل هذه المدارس، حيث إنها تعاني من فقدان جزئي لهذه المسائلة المهمة.

وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «حجازي»، أن الأمر لن يقتصر على تحقيق الانضباط فقط داخل هذه المدارس، بل سيسهم في دخول مصادر تمويل أخرى لتلك المدارس، واصفًا تلك الخطوة بـ«الجيدة والإيجابية».

عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أشار إلى أن هناك مميزات أخرى عديدة ستحقق من وراء هذه الخطوة، خال تنفيذها بصورة صحيحة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر.

فيما أكد الدكتور علي فارس، الخبير التربوي، والباحث في تطوير المناهج وإستراتيجية التعليم، أن أكبر نسبة شغب في قطاع التعليم تكون في التعليم الفني، كما أن نسبة المشكلات داخل هذه القطاع أكثر من أي قطاع أخر، وبالتالي لابد من البحث عن طريقة لفرض الانضباط داخله.

وأوضح لـ«المصريون»، أن تحويل المدارس الفنية الصناعية إلى عسكرية، سيسهم بشكل كبير في تحقيق الانضباط داخل هذه القطاع، حيث مهمته الأساسية تحقيق هذه الأمر.

وأشار إلى أن المختصين بتحقيق الانضباط ليس لهم دخل بالعملية التعليمية على الإطلاق، مؤكدًا أن وجودهم مهم ولا مشكلة فيه بل على العكس إيجابي، حسب وصفه.

من جانبها، علقت هالة أبو سعد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار وزارة التربية والتعليم، قائلة «إنها فرصة جيدة، تتيح للطلاب الانضباط داخل المدارس الفنية الصناعية».

وأوضحت «أبو سعد»، في تصريحات صحفية، أن القرار يساعد في تغير انطباع العديد من المواطنين عن المدارس الفنية وما يتم بداخلها، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواطنين التي ترفض أن يلتحق أبنائها بالمدارس الفنية؛ نظرًا لتدني مستوى بعض المدارس وانتشار الفوضى بداخلها.

وأضافت أن خريجي المدارس الفنية الصناعية يساعدون في الارتقاء بمستوى الصناعة في الدولة من خلال رفع مستواهم التعليمي؛ لمواكبة سوق العمل، علاوًة على الاعتماد على أجهزة حديثة في تدريبهم تواكب سوق العمل العالمية.