طهران تدرج "الدفاع عن الديمقراطيات" ورئيسها على قائمة العقوبات

24 أغسطس 2019 - 11:00 م

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إدراجها مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)" ومقرها الولايات المتحدة ورئيسها مارك دوبويتز على قائمة العقوبات.



واتهمت الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ورئيسها، بممارسة نشاطات "توظيف اللوبيات (الضغط) والدعاية السلبية" ضد إيران.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة ورئيسها عملوا بشكل فعال على "الإضرار بالمصالح الحيوية لإيران"، ما دفع طهران لإدراجهم على قائمة العقوبات.

واتهم البيان الولايات المتحدة بالسعي من أجل "تغيير النظام في إيران والإضرار بأمنها القومي واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها، من خلال فرض عقوبات على طهران".