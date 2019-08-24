تعليق ناري لـ"أديب" على دعوة الإخوان للمصالحة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على دعوة جماعة الاخوان للمصالحة قائلا: "بقول لكل إخوانجي الإخوان ملهمش أمان" ، مضيفًا: "الإخوانجي اللي هيقول هتبرأ من الإخوان كذاب".



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، رسالة للشباب المتأثر بجماعة الإخوان، قائلا: "قوم إغسل نفسك من الإخوان دول كذابين، الإخوان خونة ويبيعوا أمهم، وليس تنظيم طاهرا زي ما بيقولوا".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، رسالة للشباب المتأثر بجماعة الإخوان، قائلا: "قوم إغسل نفسك من الإخوان دول كذابين، الإخوان خونة ويبيعوا أمهم، وليس تنظيم طاهرا زي ما بيقولوا".