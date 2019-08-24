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تعليق ناري لـ"أديب" على دعوة الإخوان للمصالحة

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على دعوة جماعة الاخوان للمصالحة قائلا: "بقول لكل إخوانجي الإخوان ملهمش أمان" ، مضيفًا: "الإخوانجي اللي هيقول هتبرأ من الإخوان كذاب".
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، رسالة للشباب المتأثر بجماعة الإخوان، قائلا: "قوم إغسل نفسك من الإخوان دول كذابين، الإخوان خونة ويبيعوا أمهم، وليس تنظيم طاهرا زي ما بيقولوا".
وأشار "أديب " إلى أن الإخوان كاذبون، ولا يجب أن نصدق دعوتهم للمصالحة مع الدولة للخروج من السجون ، موضحا أن قيادات الإخوان بعد التضييق عليهم في السودان وليبيا قاموا بتجهيز ملاذ آمن للإخوان المتواجدين في الخارج بدول أخرى مثل كندا.


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