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مستشاربالنقد الدولي يكشف دلالات خفض سعر الفائدة

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الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

المصريون ووكالات

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قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الجميع كان ينتظر الانخفاض فى سعر الفائدة، وهذا يدل على الوعي لدى الجمهور بأهمية خفض سعر الفائدة.
وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، ارتفع سعر الفائدة من 13% لـ 20%»، متابعا: «فئات كثيرة سعدت بهذا القرار، من أصحاب المعاشات وغيرهم ممن يعتمدون على فوائد البنوك كدخل شهري».
وأشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إلى أن فئات مجتمع الأعمال تأثرت سلبا بارتفاع سعر الفائدة، موضحا أنه كان يلزم تخفيض سعر الفائدة لتقليل السيولة في الاقتصاد، مع خفض نسبة التضخم.
وأوضح الفقي أن قرار خفض سعر الفائدة البنكية بواقع 1.5% جاء بعد دراسات من جانب البنك المركزي لأداء الاقتصاد المصري، وخاصة معدلات النمو والتضخم والبطالة وميزان المدفوعات، والبطالة، مؤكدا أن أكثر من 75% من البنوك المصرية أيدوا قرار خفض سعر الفائدة.


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