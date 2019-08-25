إسرائيل: أحبطنا عملية لـ"فيلق القدس" الإيراني ‎من سوريا

25 أغسطس 2019 - 12:09 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت- الأحد، ‏‎إحباطه عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.



وقال الجيش في بيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

وأضاف: "جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

كما جاء في البيان: "‏?الحديث عن عملية كان مخططا فيها لإطلاق عدد من الحوامات (المروحيات) المسلحة ضد أهداف إسرائيلية".

وحمّل بيان الجيش الإسرائيلي "إيران والنظام السوري المسؤولية المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها".

من جانبها، قالت الوكالة الرسمية للنظام السوري "سانا" إن "مضادات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق، وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية قبل أن تصل إلى أهدافها".